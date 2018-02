Drugsverslaafde: "U zou mijn moeder moeten zijn, rechter" 23 februari 2018

"Awel, zo iemand als u heb ik nodig als moeder, mevrouw de rechter! Iemand die mij een schop onder de kont geeft en mij eens hard aanpakt." De Brugse strafrechter moest gisteren eens slikken toen ze drugsverslaafde K.L. uit Oostende voor zich kreeg. Ze had hem net een stevig standje gegeven, maar op die reactie had ze duidelijk niet gerekend. Terwijl er hilariteit alom in de zaal was, reageerde ze droog: "Euh ja, maar dat gaat niet, hè, dat weet jij ook." K.L., een dertiger, kampt al jaren met een drugsprobleem. Bij een grote actie op 18 april werd hij betrapt met 62 gram speed, negen xtc-pillen, cannabis en hasj. Hij werd al meermaals veroordeeld voor drugsbezit. "Ik ben mijn mama vorig jaar verloren en ben daardoor hervallen. Mijn mama hield me wat op het juiste pad: 'Ga je nu stoppen met die smeerlapperij? Schaam je, voor je kind! Kijk in de spiegel!'", zei K.L. "En dat doet u nu ook, mevrouw de rechter." Hij riskeert 18 maanden cel en krijgt begeleiding voor zijn verslaving. (JHM)

