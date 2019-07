Exclusief voor abonnees Drugsuithalers bellen zelf politie vanuit snikhete container: "Help, we zitten vast" 25 juli 2019

Bizarre noodoproep bij de Antwerpse hulpdiensten gisteren: twee mannen belden om te zeggen dat ze bezig waren met drugs uit een container te halen, maar dat ze opgesloten waren geraakt. Ze dreigden te bezwijken onder de hitte en vonden er niet beter op dan het alarmnummer te bellen. De politie ging meteen ter plaatse en pakte de twee drugsuithalers - die hun T-shirts al hadden uitgetrokken in de container - op toen duidelijk werd dat ze geen verdere verzorging nodig hadden. "In de container is cocaïne aangetroffen, maar de exacte hoeveelheid is nog niet bekend", aldus het parket. "Het verdere onderzoek zal meer duidelijkheid moeten brengen." (JAA)