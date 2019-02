Drugsrunner aangehouden op Tremelobaan 18 februari 2019

00u00 0

Een interventieploeg van politiezone BHK (Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen) stopte in de nacht van donderdag op vrijdag een voertuig op de Tremelobaan in Keerbergen. Dat gebeurde omstreeks 2 uur. "Uit de controle bleek al snel dat de bestuurder een drugsrunner uit Nederland was. De nodige eerste onderzoeksdaden werden gesteld en het parket arresteerde de man. Hij werd later op de dag door de onderzoeksrechter aangehouden. Onze recherche zet het onderzoek verder. Verdere inlichtingen worden in het belang van het onderzoek niet meegedeeld", zo deelt de lokale politiezone mee. (ADPW)