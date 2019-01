Drugsoorlog in tweede seizoen 'Gent West' 30 januari 2019

00u00 0

Op VIER start vanavond het tweede seizoen van 'Gent West'. Nu Veronique (Ruth Becquart, foto) al maanden in afzondering zit na de moord op Kat, maakt Sam (Charlotte Anne Bongaerts) van de gelegenheid gebruik om de controle over de drugstrafiek in de gevangenis volledig over te nemen. De nieuwe directrice laat Veronique meteen uit de isoleercel halen om zo de macht van Sam te breken, maar dat ontketent een ware drugsoorlog. Toch heeft Veronique vooral andere plannen: zij zint nog steeds op wraak en wil koste wat het kost de moordenaar van haar dochter laten ombrengen. (TDS)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Veronique

Sam