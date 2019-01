Drugsmengers gestorven door giftige dampen 30 januari 2019

00u00 0

De drie mannen die gisteren dood teruggevonden zijn in een drugslab in het Limburgse Eksel, zijn vermoedelijk gestorven na het inademen van giftige dampen die vrijkwamen door een verkeerde manipulatie. De politie ging ter plekke na een melding over geurhinder in de buurt van de loods - alleen kwam die oproep opmerkelijk genoeg vanuit het Nederlandse Eindhoven. Over de identiteit van de overleden mannen is nog geen duidelijkheid, maar het gerecht vermoedt dat ze lid waren van een grootschalige Nederlandse drugsbende. (KSN/MMM)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN