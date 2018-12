Drugsmaffia blaast auto van zus vermoorde crimineel op in Antwerpen 06 december 2018

De auto van de zus van de vermoorde drugscrimineel Samir E.B. is in de nacht van dinsdag op woensdag opgeblazen in Deurne-Noord. De geparkeerde Volkswagen Polo had zware schade aan de voorzijde van het voertuig, rondvliegende brokstukken beschadigden enkele andere wagens en een drietal huizen. Er werd meteen een perimeter ingesteld, zodat het gerechtelijk labo en ontmijningsdienst DOVO de nodige vaststellingen konden doen. De auto is eigendom van de familie E.B. die verderop in de straat woont. Hun zoon Samir werd op 27 december vorig jaar doodgeschoten in Rotterdam. De Nederlandse politie heeft een beloning van 20.000 euro uitgeloofd voor wie de speurders op het spoor zet van de moordenaars of de opdrachtgevers. Samir E.B. kreeg in 2015 drie jaar cel voor zijn rol in een bende die cocaïne invoerde via de haven van Antwerpen. (PLA)

