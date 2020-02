Exclusief voor abonnees Drugslab in voormalig rendez-voushotel 24 februari 2020

00u00 0

Het parket van Limburg bevestigt dat er afgelopen weekend een groot drugslab is opgerold in Tongeren. Het lab bevond zich in een voormalig rendez-voushotel, dat bekendstond als Trappenberg. De civiele bescherming was gisternamiddag nog druk in de weer om tonnen drugsafval op te ruimen. "Het onderzoek loopt nog volop en we kunnen voorlopig niet veel kwijt om het onderzoek niet te schaden", klonk het bij de politie. Het gaat om een, ook naar Limburgse normen, zeer groot drugslab. "Zelfs de bodem dient gesaneerd te worden", liet één van de speurders weten.