Exclusief voor abonnees Drugsdealer opgepakt na achtervolging 27 maart 2019

00u00 0

In de Boenerstraat in Sledderlo is zondagmiddag een 28-jarige Genkenaar staande gehouden nadat hij een controle wilde ontvluchten. Hij had drugs op zak en ook een huiszoeking leverde resultaat op.

