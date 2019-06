Exclusief voor abonnees Drugsdealer laat zoontje poseren met joint 14 juni 2019

Een 22-jarige jongeman uit Oostende riskeert twee jaar cel wegens het bezit en de verkoop van cannabis en cocaïne in de badstad. Hij zou ook verkocht hebben aan minderjarigen. Zijn 19-jarige vriendinnetje riskeert 1 jaar cel wegens drugsbezit. Het jonge koppeltje wordt vooral verweten dat ze ook drugs gebruikten in het bijzijn van hun pasgeboren zoontje. Vader T.D. vond er bovendien niets beter op dan zijn zoontje op een bedsprei te laten poseren met een dikke gerolde joint naast zich, die bovendien brandde. "Het is inderdaad niet zijn slimste zet geweest, maar het was stoerdoenerij: nooit hebben ze gebruikt bij hun baby. En bovendien: het zoontje was nog zo jong. Op die leeftijd zien ze heus het verschil niet tussen een joint, een tutje of een speelgoedauto", zegt zijn advocaat. Vonnis op 27 juni. (JHM)

