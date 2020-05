Exclusief voor abonnees Drugsbende opgerold: 2 miljoen euro en 130 voertuigen in beslag genomen 25 mei 2020

De federale gerechtelijke politie Oost-Vlaanderen heeft samen met hun Nederlandse collega's een internationale cocaïnebende opgerold. Die wordt ervan verdacht al meerdere jaren grote hoeveelheden cocaïne in België te importeren vanuit Zuid-Amerika. Bij negen huiszoekingen in ons land werden meer dan 2 miljoen euro cash geld, 40 auto's, 90 motorfietsen, juwelen, diamanten, luxehorloges en andere waardevolle voorwerpen in beslag genomen. Vijf verdachten werden aangehouden. Eén van hen is een 51-jarige zakenman uit Oost-Vlaanderen die in 2017 het slachtoffer werd van een granaataanslag. Of er een verband is tussen die feiten en het drugsonderzoek is nog niet duidelijk. Ook in Nederland werden drie mensen aangehouden bij evenveel huiszoekingen. Volgende week beslist de rechtbank in Amsterdam over hun overlevering aan België. (CMG)

