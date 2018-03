Drugsbende is 1 miljoen euro aan opbrengst kwijt 03 maart 2018

00u00 0

Een Nederlandse bende met een dertigtal verdachten is veroordeeld tot straffen van 7 jaar en boetes tot 30.000 euro in een omvangrijk drugsdossier. Ze hielden zich vooral bezig met cannabisplantages, maar ook met de invoer van hasj. Illegale vermogensvoordelen voor in totaal 947.000 euro werden verbeurdverklaard. Zes beklaagden werden vrijgesproken.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN