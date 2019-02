Drugsbaron met uitkering heeft zeven eigendommen in Marokko 06 februari 2019

De 'pater familias' van een drugsbende die sinds 2016 cocaïne verkocht vanuit cafés in Borgerhout is gisteren opgesloten in de Antwerpse gevangenis. De broer en een neef van Abdelhakine D. werden in december al gearresteerd tijdens een razzia, maar de 61-jarige man zelf was toen onvindbaar. Onlangs liep hij echter tegen de lamp in Nederland. De drie kopstukken van de bende leefden in België van invaliditeits- en werkloosheidsuitkeringen. Hun drugswinsten investeerden ze in Marokko, waar ze huizen, appartementen en gronden bezitten. Het Antwerpse gerecht heeft het vastgoed alvast in bezwarend beslag genomen. De schatkist heeft trouwens nog 2,2 miljoen te goed van Abdelhakine D. na een vorig proces. In 2004 werd hij al eens veroordeeld voor drugshandel en verklaarde de rechter zijn criminele vermogen verbeurd. Ook toen leefde hij van een uitkering. (PLA)

