Drugsbaron El Chapo verkrachtte meisjes van 13 04 februari 2019

00u00 0

De Mexicaanse drugsbaron El Chapo verkrachtte 13-jarige meisjes, soms nadat ze waren gedrogeerd met een 'poederachtige stof'. Dat bleek aan het einde van zijn maandenlange proces in New York, waar hij terechtstaat voor grootschalige drugshandel en omkoping. De beschuldiging komt van één van de persoonlijke secretarissen van Joaquín Guzmán Loera, die als El Chapo het Sinaloakartel leidde. Hij zou de meisjes op foto's hebben uitgekozen, waarop ze naar zijn onderduikplaats in de bergen van Mexico werden gebracht en verkracht. El Chapo zou de meisjes hebben gezien als zijn 'vitamines' die hem nieuw leven gaven. Naar verwachting trekt de jury zich deze week terug om het vonnis over de drugsbaron uit te spreken.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN