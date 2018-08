Drugs, zelfverminking of wereldverbeteraars: zo vergaat het de kinderen van Michael Jackson Erwin Verhoeven

Bron: Eigen berichtgeving 0 De Krant Nu woensdag zou Michael Jackson 60 geworden zijn. Het was hem niet gegund. De King of Pop leeft echter verder in de harten van zijn fans. En in die van zijn drie kinderen, Michael Joseph Jr. - roepnaam Prince - Paris-Michael Katherine - roepnaam Paris - en Prince Michael Jackson II - roepnaam Blanket.

7 juli 2009, Staples Centre in L.A.: de begrafenisplechtigheid van Michael Jackson is bijna afgelopen. De kleine, fijne Paris Jackson - elf jaar - wordt met zachte hand naar voren begeleid door tante Janet. "Ik wil maar één ding zeggen. Sinds ik geboren ben, was papa voor mij de beste vader die je je kan indenken. Ik hou zo veel van hem." Er rollen tranen over haar wangen. Broers Prince (12) en Blanket (7) kijken kauwgumkauwend toe. Wat zij en Paris op dat moment al beseffen, is dat het leven nooit meer zal zijn als voorheen. Wat ze nog niet weten, is hoeveel pijn dat zal doen. Elk op hun manier hebben zij het verlies van hun vader proberen te verwerken. Dat is de ene al beter gelukt dan de andere.

Paris (20), "zwart net zoals papa"

In plaats van Londen - waar de King of Pop een jaar lang concerten zou geven - verhuizen de drie kleine Jacksons in de zomer van 2009 naar Calabasas. Een slaapstadje langs de 101-freeway op een halfuur van Los Angeles. Voortaan wonen ze daar bij oma Katherine. De moeder van Michael - en van de acht andere broers en zussen Jackson - krijgt de voogdij. Ze is dan 79. Een hele aanpassing. Voor iedereen. Neverland was voor de kinderen als een dagelijks sprookje. School bestond niet, ze kregen privéles. In Calabasas staat elke ochtend hun boekentas klaar.

