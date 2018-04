Drugs verstopt in teddybeer 2-jarige dochter 24 april 2018

00u00 0

Een Albanees koppel dat terechtstaat voor grootschalige cocaïnehandel, heeft zich de woede van de rechter op de hals gehaald door drugs te verstoppen in een teddybeer van hun 2-jarig dochtertje. Het duo startte de handel op in 2015 en had meer dan 50 klanten. De man was de drijvende kracht, maar als hij er niet was, nam zijn vrouw de 'zaak' over. De deals gebeurden in het huis in Gent waar ze ook hun kind opvoedden. "Dat er ook 10 gram cocaïne is gevonden in een pluchen beer van het kind is bijzonder gevaarlijk", zei de procureur. Volgens de advocaat van het koppel kwam het kind nooit in aanraking met drugs. "De beer lag bovenin een kast, het kind speelde er nooit mee." Die uitleg volstond niet voor de rechter. "Wat als uw man z'n hoofd verloor door de drugs en de beer toch bij uw kind legde?", zei hij tegen de moeder. De man riskeert 2,5 jaar cel, de vrouw 1 jaar. Vonnis op 14 mei. (WSG)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN