Drugs steeds vaker aan huis geleverd in postpakket 28 februari 2020

Op de cargoluchthavens van Zaventem en Luik is vorig jaar liefst 241 kilogram cannabis en 150,5 kilogram cocaïne onderschept in postpakketten. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2018. Ook het aantal pillen synthetische drugs steeg spectaculair: van 11.175 naar 137.590 stuks.

