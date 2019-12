Exclusief voor abonnees DrugLijn breidt zijn chatservice uit 05 december 2019

De DrugLijn, die dit jaar zijn 25-jarige bestaan viert, breidt zijn chatservice uit. Chatten kan voortaan elke dag. Om de aanhoudende drukte de baas te kunnen, heeft de lijn wel dringend nood aan meer vrijwilligers. Van bij de start wilde De DrugLijn er niet alleen zijn voor mensen die alcohol of andere drugs gebruiken, of gokken of overmatig gamen, maar voor iedereen. Dagelijks nemen dan ook veel ouders, partners, broers en zussen, kinderen van, familieleden, vrienden en collega's contact. Intussen heeft De DrugLijn al meer dan 150.000 mensen voorzien van informatie. De DrugLijn is anoniem telefonisch bereikbaar via 078 15 10 20 (ma-vr 10-20u) en via e-mail (24/7) of chat (ma-vr 15-18u) via www.druglijn.be. (LVB)

