Dropbox wil naar de beurs 13 maart 2018

De online opslagdienst Dropbox heeft een aanvraag ingediend voor een introductie op technologiebeurs Nasdaq, onder het symbool DBX. Dropbox wil 13 miljoen aandelen uitgeven aan een prijs van 16 tot 18 dollar per stuk. Het bedrijf kan zo tot 648 miljoen dollar ophalen. Opvallend: de operatie waardeert Dropbox op 7 tot 7,9 miljard dollar. Dat is een stuk minder dan de 10 miljard waaraan het bij een vorige financieringsronde, in 2014, nog gewaardeerd werd. De opslagdienst rapporteerde gisteren ook zijn jaarresultaten. Daaruit blijkt dat het 1,1 miljard dollar omzet draait, maar netto nog 112 miljoen dollar in het rood duikt.

