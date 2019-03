Droomkamp Persoon nog niet helemaal rond BOKSEN 25 maart 2019

00u00 0

The Fight Is On. Zo schreef coach Filiep Tampere zaterdag op zijn instagram. Op de begeleidende foto had hij de handschoenen van Katie Taylor vast. De boodschap leek duidelijk: het gevecht tussen zijn bokser Delfine Persoon en de Ierse kampioene, met als inzet de vier mondiale bokstitels (WBC, WBO, WBA en IBF), is helemaal rond. De datum en de locatie stonden al vast:1 juni in Madison Square Garden in New York. Alleen het contract liet nog op zich wachten.

