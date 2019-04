Exclusief voor abonnees Droomkamp Delfine Persoon vandaag rond 15 april 2019

BOKSEN

Delfine Persoon heeft haar droomkamp beet. Op 1 juni stapt de 34-jarige West-Vlaamse in de ring tegen Katie Taylor (32) in het Madison Square Garden. Inzet zijn de vier wereldtitels bij de lichtgewichten. Persoon is in het bezit van de WBC-titel, Taylor van de IBF-, WBO- en WBA-titel. De Ierse is ook de olympische kampioene van 2012. Vandaag tekenen de twee partijen het contract. Persoon doet dat om 16u in Zedelgem, Taylor op hetzelfde moment in New York. Het duurde lang voor beide partijen een akkoord bereikten over de titelkamp met een beurs van 200.000 dollar. Donderdag nog werd Persoon door het Vlaams dopingtribunaal vrijgesproken voor een vermeende dopinginbreuk op

