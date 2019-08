Exclusief voor abonnees Droomdebuut voor Lukaku bij Inter: 4 goals in oefenduel ITALIË 12 augustus 2019

00u00 0

Zijn eerste in het legendarische shirt met nummer negen. Vier goals die geen kat heeft gezien. Romelu Lukaku (26) trapte in zijn eerste oefenmatch voor Inter meteen vier keer raak. Goed voor het vertrouwen, maar niet meer dan dat. Virtus Bergamo, een vierdeklasser, was een aperitiefhapje. Geen referentie voor wat nog komen moet. Lukaku worstelt immers nog met een conditionele achterstand. Vandaar dat Antonio Conte hem ook thuisliet voor de trip naar Valencia, zaterdag. Daar kwam het elftal dat Antonio Conte in zijn hoofd heeft in actie. Lukaku mocht ritme opdoen aan de zijde van jongens die amper speelden in Spanje, aangevuld met beloften. Conte verklapte dat zijn recordaanwinst nog een weg af te leggen heeft. "Lukaku heeft nog veel werk op training. Op fysiek vlak, maar ook tactisch. Hij is een uitstekende aankoop en ik ben enorm blij met zijn komst. Hij heeft me laten verstaan dat hij zo snel mogelijk klaar wil zijn." Lukaku miste de hele voorbereiding bij Manchester United door kwaaltjes en transferbeslommeringen. (KTH)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis