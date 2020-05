Exclusief voor abonnees Droogte 25 mei 2020

'Drinkwater is een luxeproduct'. De titel is een beetje ongelukkig gekozen, maar de boodschap die erachter zit, is helemaal waar: drinkwater is een kostbaar goed. Daar moet zuinig mee worden omgesprongen. Maar 'zuinig' is voor iedereen anders. De auto moet voor sommige mensen proper zijn, het gazon groen, de dagelijkse douche is een noodzaak. Hoe kan de overheid er dan voor zorgen dat er verstandig met water wordt omgesprongen? Maatregelen en boetes, ja, maar misschien werkt het nog beter als de mensen het in hun waterfactuur voelen. En dan bedoel ik niet: het water nog duurder maken. Beloon mensen die weinig verbruiken. Geef een korting op de factuur aan wie beneden het gemiddeld verbruik van 100 liter per dag/p.p. blijft. Wie er boven gaat, betaalt meer. Mogelijk zet dàt mensen aan om 'verstandig' met dat wonder uit de kraan om te springen.

Marleen Vanwelkenhuysen, Hasselt

