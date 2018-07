Droogtecommissie 26 juli 2018

00u00 0

Op 22 juni (dan pas!) is de Vlaamse Droogtecommissie officieel geïnstalleerd. Vlaanderen heeft geen behoefte aan een Droogtecommissie, maar wel aan een ernstig beleid van waterhuishoudkunde, zoiets als de Rijkswaterstaat in Nederland. Kunnen we nu ook rekenen op de wederzijdse Waalse solidariteit om ons tijdelijk tekort aan water te verhelpen? Is het niet zinvol om te overwegen of een ontziltingsfabriek aan de kust een goede investering voor de toekomst zou kunnen zijn?

Andries van Rijsbergen, Bredene

Je hebt 19% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN