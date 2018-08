Droogte zorgt voor pak meer waterschade 06 augustus 2018

De aanhoudende droogte zorgt ironisch genoeg voor een pak meer lekken in waterleidingen. Ondergronds zijn er meer verschuivingen, waardoor leidingen op gevoelige plekken makkelijker breken, legt Kathleen De Schepper van De Watergroep uit. "Er zijn deze zomer naar schatting 30% meer lekken in leidingen dan gemiddeld", zegt de woordvoerster van het grootste drinkwaterbedrijf in Vlaanderen . In zowel Zarren als Zellik moesten afgelopen zaterdag bewoners hun appartement verlaten na een waterlek waarbij tienduizenden liters wegstroomden. Vrijdag zaten in heel wat West-Vlaamse gemeenten zo'n 9.000 gezinnen uren zonder water door een lek. Maar ook in onder meer Halle, Beervelde en Erpe-Mere werd vorige week melding gemaakt van enorme hoeveelheden verspild water door mankementen aan de leidingen.

