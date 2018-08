Droogte zorgt voor kromme komkommers 04 augustus 2018

De groenten die de boeren nu uit de grond beginnen te halen, zijn niet van topkwaliteit. En dus krijgen landbouwers er minder geld voor. Een gevolg van de droogte. Neem nu de bloemkolen. Omdat die minder bladeren hebben kunnen ontwikkelen, is de kool niet genoeg beschermd geweest tegen de zon. Gevolg: veel bloemkolen zijn vergeeld, terwijl ze door te weinig water ook al kleiner zijn. "Daardoor komen ze in de B-klasse terecht", zegt Danny Metsu, voorzitter van het Algemeen Boerensyndicaat in Ieper. "Voor landbouwers is dat een financiële catastrofe. Het geld dat ze daarvoor krijgen, ligt onder de kostprijs om de bloemkolen te produceren."

