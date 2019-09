Exclusief voor abonnees Droogte nekt laatste kommavlinders 06 september 2019

De lange en droge zomer heeft de kommavlinder, die voorkomt op droge heide en schrale graslanden in de provincies Limburg en Antwerpen, geen deugd gedaan. De vlinder vliegt van eind juli tot eind augustus, maar de voorbije maand werden volgens Natuurpunt slechts een handvol kommavlinders gemeld in Genk, Zutendaal, Beringen en Zonhoven. Op de bekende bolwerken in Lommel werden er nog geen gezien. De hete zomer van 2018 was al nefast voor het insect, dat zijn naam dankt aan de kommavormige vlekjes op zijn vleugels, maar die van 2019 heeft de situatie nog veel erger gemaakt. De kommavlinder gedijt in heideterreinen, maar door droogte en hitte blijken die grassen gedecimeerd en is de nectarproductie van distels, slangenkruid en havikskruid fel verminderd. Om dezelfde reden heeft ook de heivlinder het extreem moeilijk. (MAC)

