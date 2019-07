Exclusief voor abonnees Droog met zonnige perioden Het weer 19 juli 2019

00u00 0

Vandaag is het zo goed als droog, met een afwisseling van wolken en zon. In de vroege ochtend kunnen er nog wel enkele buien voorkomen in het zuidoosten, maar die verlaten snel het land. Nadien is het overal droog, al is een enkel drupje regen of een lokale bui niet geheel uit te sluiten. Het wordt 25 graden, bij een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Vannacht is het licht tot half bewolkt en op de meeste plaatsen is het droog. Enkel in het westen is er tijdens de avond en het eerste deel van de nacht kans op een lokale bui. Tegen het einde van de nacht neemt de bewolking toe vanuit het westen, en vooral daar is er dan al kans op een eerste onweerachtige bui. De minima liggen rond 16 graden.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis

Meer over weer