Droog je eens af met een oude jeansbroek 06 september 2018

Er is een nieuw soort handdoek op de markt waarvan bijna de helft gemaakt is van tweedehandskleding. De 'Towel2', zo heet de ecologische handdoek van de West-Vlaamse badlinnenproducent Clarysse, bestaat voor voor 40% uit gerecycleerde jeans. Volgens de producent wordt per duizend geproduceerde handdoeken 1,4 miljoen liter water en 410 kilogram CO2 bespaard. Het bedrijf gebruikt oude jeans waarvan alle ritsen, polyester en andere materialen zijn verwijderd. De jeans wordt verknipt en van de oude vezels wordt nieuw garen gesponnen. Doordat het gerecycleerde textiel zelf al kleur toevoegt aan het nieuwe eindproduct, hoeven de handdoeken niet opnieuw geverfd te worden. De handdoek wordt sinds vorig jaar al gebruikt door het Nederlandse leger. Gewone consumenten kunnen de handdoek vinden bij winkelketen Dille & Kamille. In wit en blauw. (SVR)

