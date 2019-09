Exclusief voor abonnees Droog intermezzo HET WEER 30 september 2019

Vandaag is het al vanaf de ochtend zo goed als overal droog. Enkel in het uiterste oosten van het land kan nog wat motregen vallen, maar ook die trekt weg. Het blijft de hele dag zwaarbewolkt, met slechts nu en dan een streepje zonneschijn. De maxima klimmen naar 17 tot 19 graden in Vlaanderen en 13 graden in de Ardennen. Er staat een zwakke tot matige west-zuidwestenwind.

