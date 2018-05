Droog en zacht 18 mei 2018

Vandaag begint de dag op vele plaatsen met vele lage wolkenvelden. Dit ochtendgrijs geraakt snel opgeruimd, waardoor het een vrij zonnige dag wordt. In het westen neemt de bewolking in de namiddag toe, maar het blijft ook daar droog. De maxima liggen lopen uiteen van 12 graden aan zee tot 16 in het binnenland. Het warmste wordt het in de Kempen, tot 18 graden. Er staat een frisse, maar doorgaans zwakke wind uit het noord-noordwesten.

