Droog en zacht 21 maart 2019

00u00 0

Vandaag begint de dag somber, met veel wolken en verspreid nevel en mist. Het kan wel een tijdje duren voordat die opgeruimd worden, behalve in het zuiden van ons land want daar is het al meteen zonnig. Na wat wachten breekt ook bij ons de zon erdoor, al kan dat in het westen wel heel lang duren. Er is weinig wind en er zit dus maar weinig beweging in het weer. De maxima komen uit op een erg zachte 15 graden. In de Ardennen en aan zee is het koeler met 13 graden.

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen

Meer over Ardennen

weer