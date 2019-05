Exclusief voor abonnees Droog en warmer HET WEER 31 mei 2019

Het blijft vandaag de hele dag droog. Er hangt in eerst instantie wel veel bewolking, en zowat de hele voormiddag blijft het zwaarbewolkt. In het zuiden van het land zijn er al vrij snel opklaringen en na de middag zien we ook de zon doorbreken in Vlaanderen. Ondertussen voert een matige west-zuidwestenwind warme lucht aan. Het wordt gemiddeld 22 graden. Op de warmste plekjes wordt het 24 graden, aan zee 20 graden.

