Dronken, zonder rijbewijs én spookrijdend in gestolen auto Belg gevat in Nederland 01 februari 2019

00u00 0

De Nederlandse politie zal de doortocht van een 36-jarige Belg niet snel vergeten. Woensdagavond laat werd hij gevat omdat hij dronken, zonder rijbewijs, in een gestolen auto en op de verkeerde rijbaan door de Sluiskiltunnel onder het kanaal Gent-Terneuzen reed. De man, afkomstig uit Eine (Oudenaarde), had ruim 1,80 promille alcohol in het bloed. De auto, die zwaar beschadigd was, bleek even tevoren gestolen in ons land. De dertiger werd vrijgelaten maar zal zich nog voor de rechter in Nederland moeten verantwoorden. Hoe hij thuis is gekomen, heeft de politie niet bekendgemaakt.