Dronken student uit ijskoude Dijle gevist 03 maart 2018

Een 18-jarige student was donderdag zó dronken dat hij in de ijskoude Dijle in Leuven is gesukkeld. De jongeman uit Aartselaar werd 's nachts uit het water gehaald, schoenen had hij niet meer aan. Hij wilde liefst in zijn bed kruipen, maar de hulpdiensten brachten hem toch naar het ziekenhuis. Hij was van een feestje gekomen en weet niet meer hoe hij in het ijskoude water belandde. "Dit hoort niet bij het studentenleven. Studenten moeten studeren", reageert burgemeester Louis Tobback. "Maar dit soort fratsen gebeurde vroeger ook." De Leuvense brandweer trok vorige week nog aan de alarmbel. Zij moeten jaarlijks meer dan 300 dronken studenten van de straten oprapen en roepen op tot verantwoordelijker drankgebruik en meer zorg voor dronken medestudenten. (KAR)

