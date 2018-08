Dronken spookrijder veroorzaakt botsing Na 11 kilometer op e40 17 augustus 2018

00u00 0

Een spookrijder heeft gisteren rond 7 uur een ongeval veroorzaakt op de E40. De 25-jarige Fransman had 1,8 promille in het bloed. Hij was in Jabbeke de snelweg opgereden via de afrit. Liefst elf kilometer reed hij in de foute richting. Na eerdere net vermeden ongevallen kwam het kort voor Gistel tot een botsing met een 49-jarige bestuurder uit Eernegem. "De auto's reden net niet frontaal op elkaar in. Anders was de tol veel zwaarder geweest", klinkt het bij de federale politie. De blikschade was groot, maar beide mannen kwamen er vanaf met lichte verwondingen. (BBO)