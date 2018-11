Dronken naar kliniek met weeën want "liever boete dan vroeggeboorte" 27 november 2018

Een hoogzwangere vrouw heeft afgelopen weekend een lift gekregen naar het ziekenhuis in een politiecombi. Gwendolyne (22) uit Kapelle-op-den-Bos had weeën gekregen, al is de baby pas over vijf weken uitgerekend. Dus liet ze haar vriend haar naar het ziekenhuis brengen. "Maar hij was op café gegaan met vrienden." Vlak bij het ziekenhuis werden ze tegengehouden voor een alcoholcontrole - waarbij haar vriend positief blies. De agenten voerden haar dan maar zelf naar het ziekenhuis. Daar bleek het vals alarm: na observatie mocht ze naar huis. "Maar liever een boete dan een vroeggeboorte", aldus de twintiger. (TVDZM)