dronken meeuw binnengebracht bij vogelopvang 04 april 2018

Het Vogelopvangcentrum in Oostende heeft afgelopen zondag een een stomdronken meeuw opgevangen. Het beestje waggelde in het rond en stonk naar de alcohol. "Dit hebben we nog nooit eerder gezien", klinkt het bij het centrum. "Een vrijwilliger kon het dier vangen op een balkon op de derde verdieping van een rusthuis. Wellicht had de meeuw het braaksel van een feestvierder opgegeten." Het opvangcentrum startte meteen een detoxbehandeling, maar tevergeefs. De meeuw overleed aan de gevolgen van alcoholvergiftiging. (BBO)