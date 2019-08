Exclusief voor abonnees Dronken man wandelt Brusselse Ring op en wordt doodgereden 09 augustus 2019

00u00 0

De Brusselse Ring was gisteren de hele voormiddag versperd door een bizar ongeval. Een man van 43 werd doodgereden toen hij de snelweg te voet probeerde over te steken. De auto die hem aanreed, botste daarna ook tegen een portiek met verkeerssignalisatie. De constructie van vijftien meter lang stortte daardoor in en versperde de volledige snelweg.

