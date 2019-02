Dronken man valt in slaap achter stuur 26 februari 2019

Een 45-jarige man uit Diest heeft een zwaar weekend achter de rug. Aan de verkeerslichten aan de Antwerpsestraat met de Schaffensestraat in Diest was hij zaterdag achter het stuur in slaap gevallen. Een interventieploeg controleerde de man omstreeks 3.30 uur.