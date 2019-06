Exclusief voor abonnees Dronken man valt al plassend in zee 24 juni 2019

Wildplassen is nooit zonder gevaar - zeker niet op zee. De hulpdiensten moesten vrijdagnacht om 2.30 uur uitrukken naar de jachthaven van Nieuwpoort omdat een man in het water was gesukkeld. Hij had op een wild feestje te veel gedronken en maakte een plasje aan de rand van een jacht. Tijdens het plassen verloor hij zijn evenwicht en sukkelde over de reling. Zijn vrienden zagen hem niet meer en belden de hulpdiensten. De brandweer rukte meteen uit met duikers en ook een ambulance en de scheepvaartpolitie reageerden op de noodoproep. Nog voor zij ter plaatse waren, konden zijn vrienden de onfortuinlijke man terug op het droge helpen. Hij raakte niet gewond, maar zijn avontuur krijgt nog een staartje. Naar verluidt had de man om en bij de 3 promille in zijn bloed - toch al snel 10 consumpties - en kon hij amper nog op zijn benen staan. De politie nam hem mee voor verhoor. (JHM)

