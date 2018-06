Dronken man steelt bulldozer en crasht tegen drie auto's 25 juni 2018

Een dronken man die een plezierritje wilde maken in Antwerpen, koos daarvoor geen fiets of auto... maar een bulldozer. De politie werd zaterdagavond opgeroepen naar de wijk Den Dam in het noorden van de stad en vond daar de bulldozer van vijf ton, weinig elegant 'geparkeerd' tegen drie beschadigde auto's. "Volgens getuigen was de bestuurder meteen gevlucht na de crash", aldus de politie. "Omstaanders liepen hem achterna." Verderop bij een pleintje trof de politie een groep mensen aan die de bestuurder vasthielden. De agenten pakten de man van 38 op. Hij legde een positieve ademtest af. (BSB)