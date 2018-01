Dronken man stampt 12 autospiegels af 00u00 0

De politie Westkust heeft zaterdagnacht een 36-jarige man uit Bertem opgepakt in Nieuwpoort-Bad. De man was dronken en stampte de spiegels van liefst twaalf auto's aan diggelen. Hij kwam van het BK Veldrijden in Koksijde en was naar eigen zeggen gefrustreerd omdat hij de verkeerde richting was uitgewandeld. De politie stak hem ter ontnuchtering in de cel. De politie hield tal van steekproefcontroles in de buurt van het BK. Daarbij werden enkele verkeersinbreuken vastgesteld en drie mensen werden betrapt met cannabis op zak. (BBO/JHM)