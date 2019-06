Exclusief voor abonnees Dronken man rijdt Maserati van vriend in de gracht 14 juni 2019

00u00 0

Een 42-jarige automobilist is woensdagavond rond 22 uur met een pas aangekochte Maserati in de gracht beland in de Toekomstlaan in Wulpen bij Koksijde. Dat gebeurde net nadat hij een jogger had aangereden. Die raakte als bij wonder slechts lichtgewond aan zijn benen en schouders. De Maserati GranTurismo was net tweedehands aangekocht en de eigenaar had er slechts 50 kilometer mee gereden. "De 42-jarige bestuurder uit Wulpen legde een positieve ademtest af en is voor 15 dagen zijn rijbewijs kwijt", zegt Ine Deburchgraeve van de politiezone Westkust.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis