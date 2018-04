Dronken man opzettelijk aangereden 16 april 2018

Een dronken man is bewust aangereden door een automobilist in het centrum van Courcelles (Henegouwen). Op camerabeelden die het voorbije weekend uitlekten, is te zien hoe de man na een restaurantbezoek op zaterdag 7 april de straat oprent en een chauffeur van een voorbijrijdende auto uitdaagt. Daarop wandelt hij weg, maar de chauffeur van de wagen rijdt hem in de rug aan. Het slachtoffer komt met een smak op het asfalt terecht. De aanrijder vluchtte weg, maar meldde zich kort daarna bij de politie. De man raakte gewond aan het hoofd, maar zou intussen het ziekenhuis al verlaten hebben. (KSN)