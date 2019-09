Exclusief voor abonnees Dronken man botst op wagen: oma, opa en kleinkind (4) naar ziekenhuis 21 september 2019

Bij een ongeval in het Vlaams-Brabantse Oud-Heverlee zijn donderdagochtend een koppel zestigers en hun kleinzoon van 4 gewond geraakt. Een man van 31 uit Herent reed met zijn bestelwagen frontaal in op hun auto, waarin ook nog hun kleindochter van 2 zat. Oma, opa, de kleinzoon en de aanrijder moesten naar het ziekenhuis gebracht worden. De dertiger was er het ergst aan toe. Niemand verkeerde in levensgevaar. De chauffeur bleek dronken. Het parket onderzoekt de zaak, maar zijn rijbewijs werd al voor 15 dagen ingetrokken. (KAR/ADPW)