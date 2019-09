Exclusief voor abonnees Dronken man belt zelf politie na rit vol vernielingen 26 september 2019

00u00 0

Een 35-jarige man uit het Antwerpse Essen heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een spoor van vernieling achtergelaten in het Nederlandse Schijf, net ten noorden van Kalmthout. De dertiger had te veel gedronken, was naar eigen zeggen in slaap gevallen achter het stuur en belde uiteindelijk zelf de politie nadat hij met zijn wagen tot stilstand was gekomen tegen een boom. De politie kon zijn spoor goed reconstrueren: hij reed eerst drie paaltjes omver, ging daarna rechtdoor over een rotonde en reed daarbij een lantaarnpaal uit de grond. (CMG)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis