Dronken Kyrgios schiet met scherp op collega's

Zelfs met het tenniscircuit op slot slaagt bad boy Nick Kyrgios (25) erin om zich toch te doen opmerken. Zaterdagavond, het was al ver voorbij middernacht in het Australische Canberra, had hij een Instagram-gesprek met zijn maatje Andy Murray en daarin leverde hij, net als op het terrein, enkele snoeiharde replieken af. "Jij bent veel beter dan Djokovic", zei Kyrgios, die mogelijk wat makkelijker praatte nadat hij zes glazen rode wijn had gedronken. "Hij deed zomaar iets op mijn service terwijl jij er winners op sloeg. Hij speelde trefbal." Gevraagd naar zijn steevast prima prestaties in de Rod Laver Cup, een teamcompetitie tussen Europa en de rest van de wereld, was de Australiër alweer heel direct. "Dat is tenminste plezant. Samen proberen we de Europeanen, die niets om mekaar geven, te verslaan. Die ene week doen die mannen alsof, en daar kan ik echt niet tegen. Tsitsipas en Zverev haten elkaar, maar dan zijn het ineens de beste vrienden. Iemand als (Dominic) Thiem... Ik hou wel van een goede cocktail terwijl hij eerder graag naar verf kijkt die opdroogt." (FDW)

