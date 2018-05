Dronken KLM-piloot twee weken in de cel 28 mei 2018

00u00 0

Een piloot van KLM is aangehouden op de luchthaven van Oslo nadat hij tegen de lamp was gelopen bij een alcoholcontrole. De piloot moest een vlucht uitvoeren van Oslo naar Schiphol. Hij werd vrijdag al betrapt, maar de luchtvaartmaatschappij maakte dat gisteren pas bekend. De Noorse luchtvaartautoriteiten hebben een onderzoek geopend en de man blijft sowieso twee weken in de cel. Verdere details over de aanhouding wil KLM niet kwijt.