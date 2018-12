Dronken kerstmarktganger zet politiecellen onder water 26 december 2018

Een 29-jarige man uit De Panne die het te bont maakte op de kerstmarkt, heeft het hele cellencomplex van de politie blank gezet. De twintiger werd zondagavond iets over 22 uur opgepakt op de kerstmarkt in De Panne. Hij was dronken en maakte zo veel amok dat de politie ter plaatse kwam. De man begon zich tegen de agenten te keren en werd bestuurlijk aangehouden om zijn roes uit te slapen in het cellencomplex van het nieuwe politiecommissariaat in Koksijde. De nacht leek er enigszins rustig verlopen, maar maandagmorgen moest politie er trekkers en dweilen bijhalen. In het nieuwe politiecommissariaat kunnen celgasten namelijk zelf drinkwater tappen en de man liet het kraantje de hele nacht openstaan. Daardoor stond het hele cellencomplex blank. Of de kerstmarktbezoeker moedwillig het water liet lopen, is niet duidelijk. Volgens zijn verklaringen herinnerde hij zich niets meer van de avond en nacht voordien. De man mocht maandagmorgen beschikken, maar kreeg wel een proces-verbaal voor dronkenschap en weerspannigheid. (BBO)

