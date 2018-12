Dronken hardrijder ramt drie auto's en gevel 24 december 2018

Een 29-jarige man uit Oostkamp heeft zaterdagavond in Torhout een ravage aangericht toen hij met hoge snelheid een voertuig wilde inhalen, vlak voor een bocht. A.D. week te veel uit en reed tegen een paaltje. Daardoor belandde z'n wagen aan de overkant van de weg, waar hij drie geparkeerde wagens en een gevel ramde. "Ons huis is net verkocht", zegt bewoner Danny. "Wij verhuizen net omdat er veel te hard wordt gereden." Als bij wonder vielen er geen gewonden. A.D. was dronken en was naar verluidt op weg naar zijn werk. Hij kreeg alvast 15 dagen rijverbod en zal voor de politierechter komen. (JHM)